TOUR DE FRANCE. Arras-Roubaix : les horaires de passage des coureurs près de chez vous

Le profil de l'étape

Présentation - Étape 9 - Tour de France 2018

Une étape capitale, attendue, redoutée. Lea prévu un mini Paris-Roubaix ce dimanche entre Arras et Roubaix. Au programme : une étape courte (156,5 km), nerveuse et qui peut faire perdre le Tour à un favori..."Il y a bien longtemps que les pavés sur le parcours du Tour de France n'ont pas atteint le kilométrage des 21,7 kilomètres, commente Christian Prudhomme, directeur général du Tour. Quinze secteurs sont répartis sur l'ensemble de l'étape dont notamment, dans le final, celui de Camphin-en-Pévèle (1,8 km)."



A noter tout de même que les plus gros secteurs pavés du Paris-Roubaix ont été écartés (Arenberg, l'Arbre...)



Arras-Roubaix : départ et arrivée

Arras-Roubaix : les secteurs pavés

Arras-Roubaix : à suivre en direct sur notre site Cette 8ème étape du Tour de France est à suivre en direct (à partir de 10h30) sur notre site, sur France 2 et sur l’application de France tv Sport. Commentaires d’Alexandre Pasteur, Laurent Jalabert et Marion Rousse.

: départ de la Citadelle d'Atrras entre 10h35 et 11h05.: départ fictif donné à 12h35 porte Royale. Départ réel à 12h50, sur la D258, 7,6 kilomètres plus loin.: la ligne d'arrivée est installée avenue Maxence Van Der Meersch à Roubaix. Arrivée prévue à partir de 16h09 et au plus tard 16h28.A noter que le Village du Tour de France se trouvera place d'Armes (côté Arsenal), à Arras et ouvrira ses portes dès 9h30.- 13h20 : passage à Hamel (km 23,5)- 13h50 : premier secteur pavé de l'étape, 1 600 mètres d'Escaudœuvres à Thun (km 47,5)- 14h05 : sprint intermédiaire à Wasnes-au-Bac (km 59)- 14h29 : passage à Pécquencourt (km 69)- 14h44 : secteur pavé de Tilloy-lez-Marchiennes à Sars-et-Rosières, 2 400 mètres (km 89,5)- 15h03 : secteur pavé d'Auchy-lez-Orchies à Bersée, 2 700 mètres (km 104,5)- 15h10 : secteur pavé de Mons-en-Pévèle, 900 mètres (km 110)- 15h39 : secteur pavé de Cysoing à Bourghelles, 1 300 mètres (km 132,5)- 15h48 : secteur pavé de Camphin-en-Pévèle, 1 800 mètres, (km 139,5)