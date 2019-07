Tour de France : malgré son absence, Arnaud Démare pense à la Grande Boucle

Arnaud Démare n'est peut-être pas présent au départ de la première étape du Tour de France, ce samedi 6 juillet à Bruxelles, mais c'est bien vers la Grande Boucle que ses pensées sont dirigées.Même en faisant l'impasse sur le Tour (Arnaud Démare a disputé le Giro, sur lequel il a notamment remporté une victoire d'étape, ndlr) et en n'a donc pas retenu par son équipe, la Groupama-FDJ, le sprinter Picard a tenu à adresser un message d'encouragement à tous les coureurs engagés dans la compétition cette année."La route vers les Champs-Elysées sera longue. Bon courage à tous les coureurs et particulièrement à mon équipe Groupama-FDJ", a écrit le natif de Beauvais, qui avait décroché deux victoires d'étapes au sprint en 2017 et 2018.