Le Tour de France 2019 passera (un tout petit peu) par les Hauts-de-France

De Bruxelles à Paris en passant par le pont du Gard et Val Thorens : découvrez le tracé du Tour de France 2019

Ce sera court mais le Tour de France passera par les Hauts-de-France en juillet 2019 . Ce sera lors de la 3ème étape le 8 juillet 2019. Le départ sera donné à Binche (dans le Hainaut), à 25 km environ de Maubeuge. Sur la route vers Epernay, le peloton fera une incursion dans le Nord, àSolre-le-Château, Liessies, Trélon et Fourmies).la première ville française traversée par le Tour. Mais l'incursion sera de très courte durée. Après le départ de la capitale belge et un contre-la-montre par équipes, le peloton filera en effet vers les Ardennes, la Champagne, les Vosges, l'Alsace.Cette 106e édition s'élancera le samedi 6 juillet de Bruxelles, un départ dans le pays d'Eddy Merckx, le coureur ayant porté le plus souvent le maillot jaune, cinquante ans après la première de ses cinq victoires sur le Tour.L'an dernier, deux étapes avaient eu lieu dans la région.Le centième anniversaire de la création du maillot jaune, le 19 juillet, sera fêté à Pau, ville emblématique du Tour, et non à Grenoble, où Eugène Christophe avait porté pour la première fois la tenue distinctive. Ce jour-là, c'est un contre-la-montre individuel (le seul au programme du Tour 2019) de 27 kilomètres qui sera proposé pour contrebalancer le copieux menu montagneux.