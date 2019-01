Tourisme mémoriel : trois questions à Mady Dorchies-Brillon, conseillère régionale en charge du devoir de mémoire

Oui, c'est une année réussie, et si on devait retenir de cette année trois adjectifs, je dirais qu'elle a été digne, forte et populaire. Populaire parce qu'on a constaté un engouement très importants de tous les habitants des Hauts-de-France. Il y a eu une forte mobilisation, ce qui a montré la vitalité de notre région. Il y a également eu une forte mobilisation des visiteurs et touristes étrangers. On a eu aussi des moments très intenses, comme l'Anzac Day à Villers-Bretonneux ou la Grande veillée d'Arras. Notre région a été très marquée par ce centenaire, ça a eu un effet de tremplin, un coup de projecteur sur la région.Dans la Somme par exemple,, britanniques, canadiens et australiens. Sur les sites de mémoire les retombées ont été importantes, avec. La mémoire fait partie de notre ADN donc le centenaire a permis le développement du tourisme de mémoire dans les Hauts-de France.On ne parle pas de fin du centenaire, mais d'une page qui s'ouvre car Xavier Bertrand veut faire de notre région le territoire de référence pour la Première guerre mondiale, comme l'est la Normandie pour la Seconde guerre mondiale. Nous allons développer une politique mémorielle très importante.