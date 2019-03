Des touristes belges dégradent un site historique au Chili

Trois touristes belges sont soupçonnés d’avoir dégradé le site protégé du Géant de Tarapaca, au Chili. La justice locale réclame des amendes de 5 millions d’euros à chacun d’entre eux ainsi que 3 ans de prison. De son côté, la défense souhaite une réduction de l’amende et de la sanction à 60 jours de prison. Des restaurations très coûteuses

Arrêtés en janvier dernier à l’aéroport de Santiago, Wanda Larrocha López, Esteban Vilugron Silva et Nikolaou Panagiota sont accusés de « vandalisme sur un monument national ». Ils auraient roulé sur le site archéologique avec leur véhicule, dégradant ainsi le géoglyphe à flanc de falaise. Le « Géant de Tarapaca » est la plus grande figure humaine préhistorique du monde.



Des restaurations à grande échelle sont envisagées pour atténuer les dégâts : le coût estimé est entre 15 et 25 millions de dollars.