Des touristes nordistes interpellés pour vol de ski dans les Vosges

Des touristes interpellés pour vol de skis

Le vol de skis, sport de saison ? Selon France 3 Grand Est , les vacances de février sont l'occasion pour des touristes peu scrupuleux de s'adonner à des activités illicites. Les gendarmes ont interpellé plusieurs touristes ces dernières semaines dans les Vosges. Et les vols de ski sont en augmentation. Le plus souvent par négligence des touristes qui pensent pouvoir par exemple manger sereinement sans surveiller leurs skis.Notamment deux personnes originaires de(Nord) prises en flagrant délit le 8 février dernier, avec plusieurs paires de skis dans leur voiture. Le 14 février, c'était au tour de deux ressortissants belges d'être arrêtés. "Nous avons pu interpeller ces personnes en mettant en place un dispositif de surveillance en civil, explique Christelle Lejeune, commandante de la brigade de la Bresse. Des gendarmes s'habillent en quidam et alertent les collègues en tenue s'ils constatent un vol, des personnes qui se servent dans les racks."La gendarmerie a réagi à ce "phénomène" en mettant en place des patrouilles en civil. Et recommande aux touristes de déposer leurs skis en consigne.