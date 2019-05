Tournai : un appel à témoins lancé après la disparition d'une jeune femme

Qui a vu Adélaïde BOSSUT, #disparue le 29/04/19 à Tournai ?https://t.co/TSHeD2OuHm pic.twitter.com/6A7AmuBK4b — Avis de recherche (@police_temoin) 5 mai 2019

La police belge a lancé un appel à témoins dimanche, suite à la disparition d'une jeune femme de 31 ans à Tournai, près de la frontière française. Adélaïde Bossut, a été aperçue pour la dernière fois lundi 29 avril dans le centre-ville de la commune frontalière. L'appel à témoins a par ailleurs été relayé par la police du Nord.Adélaïde Bossut mesure 1m65 et est de corpulence mince. Elle a les cheveux noirs et les yeux marrons. Elle possède également un tatouage de coccinelle sur l'un de ses avant-bras et un tatouage de soleil sur la nuque. Elle est habituellement habillée en noir.Si vous disposez d'informations susceptibles d'aider les enquêteurs, vous pouvez contacter la police belge via un formulaire en ligne ou (depuis la Belgique) via le 0800 30 300.