Tournai : après un cambriolage et une folle course-poursuite, deux Français interpellés à moitié nus

"En tenue légère"

Une course-poursuite digne d'un film américain qui se termine comme une histoire belge. La police de Tournai, près de Lille, a déployé d'importants moyens pour se lancer jeudi à la poursuite de deux hommes, suspects du cambriolage d'un magasin de parfum à Froyennes, à 10 km de la frontière.Deux véhicules sont pris en chasse, une camionnette et une Opel Insignia (volée en France), qui s'engage sur l'autoroute. Le passager du véhicule, rapporte L'Avenir , ouvre une portière et vide un extincteur pour aveugler les forces de l'ordre qui les prennent en chasse.Pendant ce temps, la camionnette échappe elle aussi aux barrages déployés pour l'intercepter, en passant par le parking d'un hôpital en percutant des barrières et des poteaux, avant de s'engager sur une autoroute à contresens. Un hélicoptère est déployé.Finalement, le conducteur de la camionette s'arrête sur une bande d'arrêt d'urgence et s'enfuit à travers champs avec un complice. Les deux hommes décident alors de se délester de leurs vêtements."On a pu retrouver des vêtements laissés par les deux individus" a indiqué le premier substitut du procureur du roi de Tournai à L'Avenir. "Un peu plus tard, des riverains d’un clos voisin signalent à la police la présence de deux personnes “en tenue légère” pour la saison. Les deux hommes sont interpellés sur place". De nationalité française, ils étaient âgés de 21 et 28 ans et étaient connus de la police.