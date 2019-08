Tournai : les arches centrales du vieux pont ont disparu, mais la polémique reste

Elargissement "nécessaire"

ça y est #Tournai les arches du pont des trous ont été déconstruites 🇧🇪 @F3nord il ne reste que les piliers @Reichenbach_J #Belgique fin des travaux 🚧 fin août pic.twitter.com/aIMDhOgUri — Ali Benbournane (@alibenbournane) August 10, 2019

Le chantier doit permettre l'agrandissement de l'arche centrale du "Pont des trous" afin de faire passer de plus grosses péniches qu'à l'époque où il a été reconstruit après la Deuxième Guerre mondiale.L'ouvrage achevé en 1329, à l'époque où Tournai appartenait au royaume de France, est en fait "une porte d'eau" qui permettait de fermer l'Escaut à la navigation des barques par des grilles descendant dans le fleuve. Selon le conservateur du musée d'histoire militaire de Tournai Charles Deligne, ce genre de construction est "extrêmement rare" à subsister encore en Europe. Il n'en existerait que trois exemplaires et celui de Tournai serait le plus ancien.Le pont a été reconstruit après-guerre après avoir été dynamité en mai 1940 par les troupes britanniques pour ralentir l'avancée de l'armée allemande en Belgique."L'adaptation du Pont des trous était nécessaire pour pouvoir faire passer des bateaux de 2.000 tonnes, plus larges que ceux qui existent pour le moment. C'est la raison pour laquelle nous avons élargi l'arche centrale et que nous allons reconstruire ces différents éléments", a expliqué Christophe Van Muysen, un responsable des travaux publics de Wallonie.Un avis que ne partage pas le conservateur du musée qui trouve que l'agrandissement de l'arche centrale va altérer le style médiéval conservé selon lui par l'édifice après sa reconstruction. "J'ai un sentiment mitigé. Il y a un peu de colère tout de même, mais il y a surtout une énorme déception, parce qu'on a raté une très belle occasion. L'option du contournement aurait été esthétiquement une très belle option. Il y avait moyen de faire quelque chose de très beau tout en préservant le pont. C'est un énorme gâchis", critique-t-il.L'option d'un canal de contournement avait un coût prohibitif et aurait entraîné des expropriations, assure le responsable des travaux publics de la région francophone sur le site du chantier de démolition qui a commencé il y a une semaine. Ce responsable fait également valoir que ce projet de plusieurs millions d'euros, financé en partie par l'Union européenne, va permettre de réduire le trafic des camions entre la France et la Belgique, au profit du transport fluvial, moins polluant.Philippe Bobin, un habitant de Tournai, se dit choqué par cette démolition, ce pont étant "l'emblème" qu'il connait depuis 40 ans de la ville de Tournai.