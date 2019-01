Tournai (B) : le plancher d’une ferme s’écroule, deux enfants ensevelis

Un accident attribué à la neige mais qui n’a rien à voir avec les intempéries

Plus de peur que de mal à Frasnes-lez-Buissenal, près de Tournai. Les services de secours de Wallonie picarde reçoivent un appel ce mercredi matin vers 06h10.Suite à laet sous la violence du choc, lesUn camion-échelle, une autopompe et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux immédiatement. Les services de secours de Wallonie picarde ont par la suite indiqué à Notélé que"On nous avait signalé qu’une grange s’était effondrée sous le poids de la neige, sur le corps de logis de la ferme et que deux enfants étaient coincés" explique dans un premier temps le major Daniel D’Herde à nos confrères de Notél é. "Ceci s'est avéré totalement faux. La neige n'a rien à voir avec cet accident et la grange ne s'est pas effondrée sur le bâtiment" poursuit-il. Les enfants sont sains et saufs, aucun blessé n'est à déplorer.