Tournoi des six nations féminin : le match France - Irlande déplacé de Villeneuve-d'Ascq à Dublin

Première place inaccessible

Le match du Tournoi des six nations féminin entre la France et l'Irlande, qui devait se tenir au Stadium de Villeneuve-d'Ascq le 1er novembre, aura finalement lieu à Dublin pour éviter une quatorzaine aux Irlandaises, a annoncé la Fédération française vendredi soir."Les équipes d'élite et de haut niveau qui rentrent en Irlande depuis un pays qui ne figure pas sur la liste verte des pays où il est possible de voyager, tel que la France, doivent s'isoler pendant 14 jours", explique la FFR dans un communiqué "Etant donné que les membres de l'équipe féminine irlandaise sont amateurs, il n'est pas possible pour beaucoup d'entre eux de s'engager à s'isoler pendant les 14 jours suivant un retour de match, s'il a lieu en France, de par leurs responsabilités professionnelles et familliales", détaille la FFR.L'encadrement et les joueuses du XV de France féminin ont donc eu un "élan de solidarité" en acceptant de se rendre en Irlande plutôt que de jouer à domicile, se félicite la Fédération.Battues d'entrée de jeu par l'Angleterre (13-19), les Bleues n'ont plus vraiment d'espoir de remporter ce Tournoi interrompu début mars par la pandémie de Covid-19.En Ecosse dimanche avant d'aller à Dublin, elles voudront sécuriser leur 2e place au classement, après des victoires contre l'Italie (45-10) et au pays de Galles (50-0), et poursuivre leur préparation pour la Coupe du monde 2021 en Nouvelle-Zélande.