Tourisme : "Pour les vacances, je pense Hauts-de-France" : une campagne pour vous inciter à rester dans la région

"Pour les vacances, je pense Hauts-de-France". C'est le slogan choisi pour cette campagne qui va se décliner dans de nombreux médias. Parrainage de la météo su France 3, BFM Grand Lille, les réseaux sociaux... La campagne (qui a début le 20 juin) est aussi à destination des régions limitrophes du Grand-Est et de l'Ile-de-France.



Concrètement, la région a choisi de mettre en valeur deux sites par département : le Val Joly, le Chemin des dames, Amiens, Chantilly, les vignes de l'Aisne...

Faire plaisir aux enfants avec des activités à faire ts ensemble et des escapades qui dépaysent (tt près) ? Pr les vacances #JePenseHautsdeFrance ! Nos idées ici: https://t.co/ppRI9w0y6M et sur notre blog bien-être @hautsdefrance : https://t.co/X3NJ6Is3lJ

#ExploreHautsdeFrance pic.twitter.com/ZrLKnFeeBj — Esprit Hauts-de-France (@EspritHdF) June 24, 2020

😍 Pour les vacances, #jepensehautsdefrance 😍

➡ La Région lance une grande campagne pour attirer les touristes dans notre belle région et soutenir tous les acteurs de la filière ➡ https://t.co/Drn0Svzkkk #hautsdefrance pic.twitter.com/TDMk9sdOZk — Région Hauts-de-France (@hautsdefrance) June 23, 2020

Pourquoi une campagne de communication ?

"Le 16 mai dernier, 60% des habitants des Hauts-de-France déclaraient qu'ils envisageaient de passer leurs vacances dans la région", répond Florence Bariseau, vice-président chargée du tourisme au Conseil régional. Nous, on leur dit qu'effectivement, ils ont tout ce qu'il vous faut à la maison : plages, forêts, culture... La région a tout pour répondre au besoin de grands espaces lié au déconfinement. On est super bien positionnés."



Une inconnue tout de même : ces dernières semaines, le déconfinement, la réouverture des frontières et le tassement de la crise du coronavirus ont sans doute donné envie à certains de partir en vacances hors de la région.

L'objectif est aussi évidemment de soutenir les professionnels du tourisme dans la région, en quête de relance : campings, restaurants, hôtels, musées... Dans les Hauts-de-France, le tourisme c'est 6,22 milliards d'euros de recettes soit 4 à 5% du PIB.