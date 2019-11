Toussaint : ces célébrités qui reposent dans les cimetières de Picardie

Dans le département de l'Aisne

Henry de la Vaulx aéronaute, explorateur et auteur de romans d'aventure (1870 -1930)

Chin Hua Lao, ébéniste (1908-1980)

Alexandre Dumas, écrivain (1802-1870)

Annie Anderson, actrice (1939-1970)

Léon Hennique, écrivain (1850-1935)

Dans le département de l'Oise

Eddie Vartan, musicien auteur-compositeur-interprète et chef d'orchestre (1937-2001)

Auguste-Lucien Vérité, horloger (1806-1887)

Marie-Hélène Arnaud, mannequin (1934-1986)

Christian Marin, acteur (1929-2012)

Gendarmes de Saint-Tropez

Jean Richard, acteur (1921-2001)

André Verchuren, accordéoniste (1920-2013)

Félix Bollaert, ingénieur (1855-1936)

Jean Bruce, écrivain (1921-1963)

OSS 117

Jean-Jacques Rousseau, écrivain et philosophe (1712-1778)

Dans le département de la Somme

Jules Verne, écrivain (1928-1905)

À l'occasion du week-end de la Toussaint, découvrez les cimetières en Picardie où sont inhumés des femmes et des hommes célèbres de la région. Des sépultures qui valent le détour.Il est enterré au cimetière de Condé-en-Brie. Il a été le disciple de Jules Verne et compagnon de Mermoz. Il est l'un des fondateurs de l'Aéro-club de France et président de la Fédération aéronautique internationale en 1905. Il est aussi cofondateur avec Maurice Mallet de la société Zodiac, qui construit à l'époque des dirigeables. Il réalise d'ailleurs le premier vol du dirigeable hollandais "Duindigt construit par la société Zodiac le 11 mai 1911 (c'était le plus petit dirigeable militaire à cette époque). La société Zodiac deviendra célèbre plus tard avec la fabrication de bateaux gonflables.Chin Hua Lao est né dans la provine de Lukien, au sud-ouest de la Chine, en 1908. Humaniste, peintre, ébéniste, sculpteur, il a souhaité reposer dans sa ville d'adoption Château-Thierry. Il obtient un visa pour la France en 1928. Il fréquente les Beaux-Arts à Paris obtient son visa en 1928. On trouve ensuite sa trace sur les registres du lycée Jean-de-la-Fontaine en 1929 à Château-Thierry. Il est attiré par la restauration de meubles et s'exerce aux arts décoratifs.Les Trois Mousquetaires, La Dame aux Camélias... Cet illustre auteur a été inhumé au cimetière de Neuville-les-Dieppe (Seine-Maritime), puis transféré en 1872 au cimetière de Villers-Côtterêts (Aisne), avant d'être transféré en 2002 au Panthéon, à Paris. Il y a encore un cénotaphe dans le cimetière.Elle débuta sa carrière avec Pierre Gaspard Huit dans le film "la mariée ést trop belle", avant d'être dans 5 films d'André Hunebelle comme Le Bossu, le Capitan ou encore le Liracle des loups. Elle se donna la mort par pendaison, elle repose dans la chapelle Galant du cimetière Saint-Jean à Saint-Quentin.Il est né en Guadeloupe à Basse-Terre. Romancier naturaliste et auteur dramatique, le 4 novembre 1850 et mort à Paris le 25 décembre 1935, est un romancier naturaliste et auteur dramatique français. Il a été le premier président de l'Académie Goncourt, il à Ribemont avec sa fille poétesse Nicolette Hennique.Frère de la chanteuse Sylvie Vartan, il repose dans le cimetière de Loconville auprès de sa grand-mère maternelle, de ses parents et de l'une de ses tantes. Sa famille possédait le manoir de Gagny.Il a été responsable, comme ingénieur civil, de la maintenance de tout le système de signalisation ferroviaire et des horloges de gare du réseau ferroviaire de la compagnie des chemins de fer du Nord. Il a fabriqué notamment deux horloges astronomiques monumentales. Il réalise, en 1860, l'horloge astronomique de la cathédrale Saint-Jean de Besançon, et l'horloge astronomique de la Cathédrale Saint-Pierre de Beauvais montée entre 1865 et 1868. Elle est composée de 90 000 pièces, 68 automates et 52 cadrans. Sa tombe est à l'abandon dans le cimetière de Beauvais.Ambassadrice de la marque Chanel. Elle a été Lady Beltham dans Fantômas d'André Hunebelle. Elle repose dans le cimetière de Monchy-Humières.Au cimetière d'Ermenonville (Oise), cette illustre figure du cinéma populaire des années 1960, interprètait le gendarme Merlot dans Les Gendarmes de Saint-Tropez, avec Louis de Funès.À partir de 1967, il a interprété le commissaire Maigret pendant plus de vingt ans à la télévision. Passionné par le cirque, il enchaîne les rôles dans des nanars pour financer le rachat du cirque Pinder. Il est inhumé au cimetière d'Ermenonville (Oise).Cet incontournable du bal musette fut engagé sur RTL en 1950. Il est inhumé au cimetière Bourillon de Chantilly (Oise).Il s'installa à la fin de sa vie à Chantilly, car son beau-frère Omer Valon était maire de la ville. Soucieux de favoriser le développement des clubs sportifs de la région lensoise, c’est lui qui décida en 1931 la construction du stade qui porte désormais son nom. Lui et sa femme reposent dans le cimetière de Chantilly.C'est le père de la saga littéraire OSS 117, adapté au cinéma par Michel Hazanavicius. Il est inhumé au cimetière de Chantilly (Oise).C'est un des premiers Romantiques, dont Les Confessions, Les Rêveries du Promeneur solitaire demeurent des incontournables de la littérature. Inhumé à Ermenonville (Oise), à l'île des peupliers, il a été transféré en 1793 au Panthéon, à Paris. Un cénotaphe est resté à Ermenonville.

Le Tour du Monde en 80 jours, 20.000 lieues sous les mers, De la Terre à la Lune... Ces livres de Jules Verne ont bercé nos enfances. Mort à Amiens, l'auteur et aventurier repose au cimetière de la Madeleine. Il s'était installé dans la Somme après son mariage avec Honorine en 1872. Il est toujours un des auteurs le plus traduit en langues étrangères, après Agatha Christie.