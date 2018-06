ToutFeuToutFemme : les gagnants du concours photo des femmes pompiers du Nord

"Mais comment fait-elle ?" / © Nicolas Lhomme / SDIS 59

"Pompier, j'ai trouvé chaussure à mon pied !" / © Frédéric Woorons / SDIS 59

"Plus qu'un pas à franchir" / © Julien Brisson / SDIS 59

C’est l’heure des résultats ! Deux mois et demi après, le SDIS 59 a révélé ses lauréats., le concours a pour objectif dedans le Nord. Les sapeurs-pompiers photographes se sont départagés sur trois catégories : Vie en caserne, Formation et Insolite.A l’occasion de la Journée nationale des sapeurs-pompiers le 16 juin, les lauréats de chacune des trois catégories ont reçu leur récompense des mains de M. Michel Lalande, Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord.Parmi les lauréats,a remporté la catégorie "Vie en caserne" avec son cliché "Mais comment fait-elle ?".se sont distingués dans la catégorie "Insolite" avec "Pompier, j’ai trouvé chaussure à mon pied !" etdans la catégorie "Formation" avec "Plus qu’un pas à franchir".Les gagnants se sont vu remettre, artiste verrière au MusVerre du Nord.Prochaine étape en faveur des femmes sapeurs-pompiers : des propositions issues d'ateliers de réflexion organisés ce printemps au sein du SDIS 59.