Toyota Onnaing : pourquoi l'usine nordiste a été choisie pour un investissement de taille



Une Usine Performante



Flexibilité du temps de travail



L'engagement des collectivités



Un Homme bien placé

Avant les annonces attendues ce lundi, le chiffre deest jusque là évoqué. Un investissement de taille, pour une usine ouverte il y a 17 ans. C'est donc àquea choisi de poursuivre son plan de modernisation. Le constructeur aurait également choisi d'y lancer la production d'un nouveau véhicule.Alors, pourquoi dans le Valenciennois plutôt que dans les autres usines européenne du groupe ?D'abord parce que le site est performant. Unesort de sa chaîne de montage toutes les 71 secondes. Plus dey sont produits chaque année.Des performances qui doivent aussi beaucoup aux. Chez Toyota, la durée de la journée de travail peut être ajustée quotidiennement. Un temps de travail désormais lissé sur 3 ans, pour offrir au groupe plus de flexibilité.Engagements de poids aussi dans le dossier : ceux de l'et des. Pour convaincre Toyota d'investir dans le Nord, ils ont posé prêt desur la table. 5 millions pour la seule agglomération de Valenciennes.Enfin, dernier atout de poids pour le site d'Onnaing : le Nordisteaujourd'hui numéro 2 du groupe Toyota. Il fut durant plusieurs années directeur de l'usine valenciennoise. Un site auquel il est resté très attaché.