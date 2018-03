Trafic des aéroports français : Beauvais-Tillé à la 10e place

Dans le classement de l'Union des aéroports français (UAF) des dix plus grands aéroports français en volume de passagers Beauvais-Tillé arrive à la 10e place avec plus de 3,6 millions de passagers. Il est en recul de 8,8% en raison de la crise des annulations de vols par la compagnie irlandaise Ryanair, en effet celle-ci génére plus de 80% du trafic dans l'Oise.



Arrive en tête les deux aéroports parisiens Paris-Charle de Gaulle et Orly, ils sont suivis par les aéroports de Nice-Côte d'Azur, Lyon-Saint Exupéry, Toulouse Blagnac, Marseille-Provence, Bâle-Mulhouse, Bordeaux-Mérignac et enfin Nantes-Atlantique.