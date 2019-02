Trafic d'armes : l'identitaire Claude Hermant voit sa peine alourdie à 8 ans de prison en appel

Près de 500 armes

Claude Hermant a vu jeudipar la Cour d'appel de Douai pour trafic d'armes en bande organisée, dont certaines ont servi lors de l'attentat de l'Hyper Cacher, a-t-on appris de source judiciaire.Il a également écopé d'une amende de, a précisé le parquet de Douai., il avait été condamné en première instance à sept ans de prison et 30.000 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Lille en septembre. Mais le parquet, qui avait, soit la peine maximale encourue, ainsi que, avait fait appel.Claude Hermant, 55 ans, ancien indicateur des douanes et des gendarmes, est le principal mis en cause de cette vaste affaires, ayant nécessité plus de deux ans et demi d'instruction.Le commerce auquel il se livrait a, en bout de chaîne, fini par équiper, auteur de l'attentat de l'Hyper Cacher., sont tombées dans les mains du jihadiste qui a assassiné en janvier 2015 quatre personnes dans ce magasin à Paris, avant d'être tué. La veille, il avait tué une policière municipale à Montrouge (Hauts-de-Seine).Comme en première instance, la compagne de Claude Hermant, Aurore J., a étédont trois avec sursis, 30.000 euros d'amende et une interdiction de détenir ou porter une arme pendant 5 ans.La Cour a en revanche allégé la peine d'emprisonnement d'un autre co-prévenu, Samir Ladjali, qui passe de cinq à quatre ans.