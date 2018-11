Trafic : près de 100 km de ralentissements ce lundi matin dans le Nord et le Pas-de-Calais

En Belgique aussi

Le trafic est difficile, ce lundi matin dans le Nord et le Pas-de-Calais.cumulés sur les deux départements, selon France Bleu , qui précise que tous les axes sont concernés à l'exception deL'autorouteest la plus concernée avecOn compte près d'une heure de temps de trajet en plus. Dans la métropole lilloise, et notamment sur la voie rapide, la circulation est elle aussi très difficile. On compte aussLa situation n'est guère meilleure surà hauteur de Dourges et d'Oignies ou sur(une demie-heure de parcours supplémentaire) comme dans le sens(une vingtaine de minutes en plus). L'A21 est elle aussi saturée dans les deux sens, à la fois Douai-Lens et Lens-Douai.Côté belge, ça bouchonne à la foiset sur, où les voitures sont presque à l'arrêt.Même sur ladans le sens, la circulation est congestionnée, notamment à hauteur du viaduc de Trith-Saint-Léger.