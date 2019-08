Le trafic SNCF perturbé samedi 31 août en raison de travaux à Creil

D'autres travaux prévus en septembre

Il faudra sans doute reporter ses déplacements ou du moins s'armer de patience. Samedi 31 août, le trafic des trains TER sera fortement perturbé en raison de travaux de modernisation du poste de commande effectués à Creil.Résultat, plusieurs lignes sont concernées. Les trajets seront plus longs puisque les trains Saint-Quentin - Paris seront détournés et les trains Compiègne - Paris et Amiens - Paris seront supprimés entre Creil et Chantilly. La liaison entre ces deux villes sera assurée par autocar. Un autre train prendra le relai entre Chantilly et Paris.En ce qui concerne la ligne Creil - Beauvais, celle-ci est interrompue. La liaison est totalement assurée par autocar.Si la plupart des chantiers ont été avancés durant l'été, d'autres perdurent au mois de septembre.Ainsi, la gare de Laon, qui renouvelle onze de ses aiguillages, est concernée. Le week-end des 31 août et 1er septembre, sur la ligne Laon - Paris, la circulation ferroviaire est interrompue entre Laon et Crepy-en-Valois. Également sur la ligne Amiens - Laon, la circulation est interrompue entre Laon et Tergnier. La liaison sera assurée par autocar.Ce sera aussi au tour de la gare de Compiègne de réaliser des travaux de modernisation du rail. Le chantier s'étalera sur quatre weekends (7 et 8, 14 et 15, 28 et 29 septembre et 5 et 6 octobre).