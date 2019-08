Le trafiquant d'armes belge Jacques Monsieur arrêté au Portugal

Un trafiquant d'armes belge a été arrêté au Portugal après avoir été en fuite pendant presque un an, a annoncé jeudi la police en Belgique.Jacques Monsieur a été interpellé mercredi soir dans une "grande maison de campagne" non loin de la ville d'Evora, selon un communiqué de la police fédérale qui explique qu'il a pu être localisé grâce à "l'intense coopération entre les enquêteurs belges, français et portugais".En octobre 2018, cet homme aujourd'hui âgé de 66 ans avait été condamné par la Cour d'appel de Bruxelles à quatre ans de prison et à une amende de 1,2 million d'euros pour trafic d'armes et participation à une organisation criminelle.En 2010, aux Etats-Unis, Jacques Monsieur s'était déjà vu infliger 23 mois de privation de liberté pour avoir tenté de livrer en contrebande des pièces détachées d'avions de chasse à l'Irak.Huit ans plus tôt, un tribunal de Bruxelles l'avait condamné à passer plus de trois mois derrière les barreaux pour avoir vendu des armes, dont des lance-roquettes et des pièces pour missiles, à l'Iran, la Chine, l'Equateur, la Bosnie et la Croatie dans les années 1980 et 1990.L'arrestation mercredi de Jacques Monsieur est en partie la conséquence de sa passion pour les chevaux, une facture impayée de 2.500 euros pour le transport, par un éleveur français, de neuf de ces animaux au Portugal ayant mis les enquêteurs sur sa piste.