Le Transloy : des jumeaux se découvrent sosies (presque) officiels de Benjamin Pavard !

© MOINE

Thomas et Benoît Moine en rigolent. Et en profitent un peu. Depuis queest devenu un des chouchous des Bleus, leur quotidien a (un peu) changé. Il faut dire que leur ressemblance ( repérée par La Voix du Nord ) avec le défenseur nordiste est assez frappante, jusque dans les cheveux bouclés."Depuis quelques mois, notre mère nous disait qu'on ressemblait à Benjamin Pavard, raconte Benoît Moine. Nous, on ne le connaissait pas trop. Mais depuis les 8èmes de finale et son but contre l'Argentine, plein de gens viennent nous voir. Ils disent :. On rigole. Des fois, juste pour déconner, on signe même des autographes."Les jumeaux ont 17 ans. Depuis le début de la Coupe du monde, ils se rendent à Arras les soirs de match et c'est dans les bars qu'on les interpelle : "Ça ne nous embête pas, c'est drôle, c'est bon enfant !"Supporters du, joueurs amateurs à l'AJ Artois, Thomas et son frère Benoît ne s'offusquent même pas du passé au LOSC de leur "sosie" : "On n'est pas rancuniers. On l'aime bien quand même. "Leur pronostic pour la finale France-Croatie ce dimanche : 2 ou 3-0 avec buts de Giroud, Mbappé et Kanté. Pas de Pavard. Sosies mais réalistes ?