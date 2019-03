Les transporteurs routiers annoncent bloquer à leur tour l'A16 lundi pour protester contre les blocages des douaniers

Un euro de perte par minute d'immobilisation

Des blocages à partir de lundi soir à la frontière belge

"Situation à Calais : les transporteurs pris en otage n'en peuvent plus!". C'est par ces mots, écrits en lettres majuscules, que la Fédération Nationale des Transports Routiers du Pas-de-Calais a annoncé ce vendredi se mettre au blocage, elle aussi.Ledénonce l'entrave dont sont victimes les professionnels du secteur depuis leau port de Calais et dans la zone du tunnel sous la Manche depuis le 4 mars, occasionnant des bouchons monstres.Mais aussi des mesures de stockage des poids lourds sur l'A16 et l'A26."Un poids lourd bloqué représente un euro de perte à la minute, soit 600 euros pour 10 heures d'immobilisation", dénonce le communiqué qui évoque des, une paralysie des activités locales et du trafic transmanche."Après les gilets jaunes, la neige, le mouvement des douaniers, la coupe est pleine ! ", assène le syndicat des transporteurs.L'organisation a décidé d'inviter les professionnels du secteur à manifester à leur tour, dès lundi soir enEt prévient d'emblée quejusqu'à ce que la situation du port et du tunnel redevienne normale.