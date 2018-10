Transports : grosses perturbations sur les lignes des Hauts-de-France reliées à Paris Nord

Les lignes concernées

Laon - Crépy-En-Valois - Paris (ligne 20),

Creil - Paris (ligne 23),

St-Quentin - Tergnier - Compiègne - Paris (ligne 24),

Amiens - St-Just-En-Chaussée - Paris (ligne 27)

Beauvais - Persan-Beaumont - Paris (ligne 29), a

Conséquence de la mise en service la tour de contrôle de Paris Nord banlieue (Saint-Denis), le plan de circulation dessamedi 20 octobre.Les lignes TER et Intercités concernées sont :Ainsi que les lignes dePour TGV,le samedi soir n’ont pas été mis en vente.Les circulations reprendront dès le dimanche 21 octobre pour les premiers trains.La SNCF recommande à ses voyageurs d’anticiper leurs trajets et de se renseigner sur la circulation de leur train avant chaque déplacement.► Informations disponibles en gare mais aussi sur les Appli SNCF ter.sncf.com ► Contact TER Hauts-de-France au 0 805 50 60 70 (du lundi au vendredi de 7h à 20h – appel et service gratuits).