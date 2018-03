A travers la Flandre : Yves Lampaert réussit le doublé

Le dernier kilomètre et la victoire de Lampaert en vidéo - Cyclisme - A travers la Flandre

Bardet et Valverde assurent

champion de Belgique en titre du contre-la-montre, s'est imposé en finisseur en démarrant à 500 m de la ligne. Il faisait partie d'un groupe de cinq coureurs échappés à 25 kilomètres de la ligne après avoir piégé quelques-uns des favoris, comme le Belge, finalement 8e."Je me suis senti bien toute la journée, a expliqué Lampaert. Le dernier kilomètre, c'était une partie de poker. Tout le monde regardait (le Norvégien) Boasson Hagen. On spéculait. Puis j'ai pris dix mètres à 500 m de la ligne. Puis les dix mètres sont devenus trente. Et je n'ai jamais été repris".L'épreuve, disputée sous une pluie incessante et sur des pavés forcément glissants a été le théâtre de plusieurs chutes. Notamment celle, spectaculaire, de Wout Van Aert, le champion du monde de cyclo-cross qui a heurté un signaleur.s'est relevé sans mal, mais, a eu moins de chance. Touché au genou gauche dans une autre embardée, le champion de Belgique, équipier de Bardet chez AG2R, a été contraint à l'abandon. Si le Belge Philippe Gilbert et le Slovaque Peter Sagan avaient préféré fairel'impasse sur cette course, préférant se préserver pour le Tour des Flandres dimanche, quelques stars du peloton, pourtant peu habituées aux routes de Flandre, avaient pris le départ, comme le Françaiset l'Espagnol Alejandro Valverde., venu se tester sur les pavés, en vue du Tour de France où il sera confronté à un terrain similaire sur une étape (la 9e entre Arras et Roubaix), s'est accroché au groupe de tête jusqu'à 40 km de la ligne.Plus probant encore, Valverde, dont le regard est déjà tourné vers les classiques ardennaises, a suivi les spécialistes (Van Avermaet, Benoot, Stybar, Terpstra) jusque dans les derniers kilomètres.