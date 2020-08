Traversées de la Manche : 17 migrants dont 2 enfants ont été sauvés au large de Calais

[#Opération] Sauvetage d’une embarcation de 17 migrants au large de Calais (62) sous la coordination du #CROSS Gris Nez

À 14 heures, un voilier a alerté le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez pour une embarcation pneumatique en difficulté au large de Calais. À son bord, se trouvaient 17 migrants dont 2 enfants, 2 adolescents et 4 femmes.Deux heures plus tard, les personnes sont prises en charge. Les deux enfants sont retrouvés "en état de grande fatigue et présentent des blessures légères dues à l'exposition prolongée au soleil. Ils semblent avoir passé une douzaine d'heures sur l'eau" selon la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.À leur arrivée sur la terre ferme à 18 heures, les 17 naufragés sont pris en charge par les pompiers et la police aux frontières du Pas-de-Calais.Si vous êtes victime ou témoin d’un événement de mer, composez par téléphone le 196 ou par VHF canal 16.