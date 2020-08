Traversées de la Manche : 19 migrants ont été secourus lors de différentes opérations

[#Opération] Sauvetage de plusieurs embarcations de migrants dans le détroit du Pas-de-Calais sous la coordination du #CROSS Gris-Nez

Dix-neuf migrants ont été secourus lors de différentes opérations dans le détroit du Pas-de-Calais ce jeudi 6 août, alors qu'ils tentaient de rejoindre la Grande-Bretagne, a indiqué la préfecture maritime.Vers 6 heures, le patrouilleur des affaires maritimes Thémis, en mer dans la zone, a pris en charge trois migrants à bord d'un kayak en difficulté, puis, sur sa route vers le port de Calais, un autre migrant également sur un kayak, a rapporté la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord dans un communiqué.Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez a ensuite été prévenu vers 8 heures de la présence de trois migrants en difficulté à bord d'un kayak au large de Tardinghen. Ils ont été secourus par une vedette de la brigade nautique de la gendarmerie.Plus tard dans l'après-midi, peu avant 15 heures, la Thémis a également récupéré 12 migrants "victimes d'une panne moteur sur leur embarcation pneumatique qui commençait à prendre l'eau". Certains des naufragés semblant en "état d'hypothermie", "une prise en charge des naufragés par les pompiers à leur arrivée" a été préconisée. "Ils sont tous sains et saufs", a indiqué la préfecture.Plus de 4 000 migrants ont tenté de traverser la Manche depuis le 1er janvier selon une information de la Voix du Nord , s'appuyant sur les chiffres de la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord.