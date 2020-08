Traversées de la Manche : 23 migrants sauvés entre le Cap Blanc-Nez et Calais

et les @SauveteursenMer de Boulogne-sur-Mer (62) sous la coordination du #CROSS Gris-Nez ➡️https://t.co/LNfeYTcSbD pic.twitter.com/KWw8kvW8zU — Préfecture maritime Manche et mer du Nord (@premarmanche) August 16, 2020

Trois migrants retrouvés en état d'hypothermie sur un kayak

23 migrants ont été récupérés ce dimanche 16 août alors qu'ils se trouvaient sur des embarcations en difficulté entre le Cap Blanc-Nez et Calais. Trois d'entre eux ont été retrouvés en état de légère hypothermie, deux ont nécessité la mise en place d'une conférence médicale.Ce sont les pompiers du Pas-de-Calais qui donnent la première alerte. Ils relaient un appel d'exilés se trouvant en difficulté au large du Cap Blanc-Nez. Sur place, le patrouilleur de service public Pluvier retrouve 7 migrants à bord de deux embarcations. Deux d'entre eux, du fait de leur état de santé, nécessitent la mise en place d'une conférence médicale avec le centre de consultation médicale maritime de Toulouse.Les 7 personnes sont ensuite transférées à bord de la vedette côtière de surveillance maritime qui vient de récupérer 9 autres exilés, présents sur deux embarcations en difficulté au large du Cap Gris-Nez. Un peu avant 14 heures, les 16 naufragés sont ramenés au port de Boulogne-sur-Mer.Dans la suite de la journée, le CROSS Gris-Nez intervient pour 4 personnes migrantes au large de Sangatte avant d'être directement appelé par des migrants à bord d'un kayak, "se disant perdus en mer et incapables de donner une position."Le centre engage alors un canot et un hélicoptère pour retrouver leur trace. Entre temps, un ferry localise l'embarcation et prend en charge les 3 naufragés, retrouvés en état d'hypothermie. Ils ont ensuite été déposés au port de Calais où ils ont été pris en charge par les pompiers et la police aux frontières du Pas-de-Calais.La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord rappelle que la Manche est "une des zones les plus fréquentées au monde et où les conditions météorologiques sont souvent difficiles et donc dangereuses pour la vie humaine." Si vous êtes victime ou témoin d'un événement de mer, vous pouvez composer le 196 ou par VHF canal 16.