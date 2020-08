Traversées de la Manche : l'armée britannique renforce son soutien aux gardes-côtes

À ce sujet, la rédaction vous recommande Migrants : le Royaume-Uni dénonce le nombre "inacceptable" de personnes traversant la Manche

L'armée britannique a annoncé ce dimanche 16 août déployer un avion de surveillance supplémentaire et du personnel de la Royal Navy pour assister les gardes-côtes confrontés à des flux records de migrants tentant de traverser illégalement la Manche depuis la France.Selon les décomptes de l'agence PA, plus de 1 000 migrants sont arrivés au Royaume-Uni sur des embarcations de fortune depuis dix jours et plus de 4 500 depuis le début de l'année, plus du double du total de 2019.Face à cet afflux, les autorités britanniques ont demandé à la France d'en faire plus , provoquant une réaction agacée de Paris, et ont affirmé vouloir rendre cette voie "impraticable", déployant déjà deux avions de surveillance de la Royal Air Force et demandant l'aide de la Navy Le ministère de la Défense a annoncé dans un communiqué qu'en réponse à cette demande, du "personnel spécialisé de la Royal Navy" et un troisième avion de surveillance, un appareil Shadow R1, seraient déployés pour assister les gardes-côtes."Ces traversées dangereuses mettent des vies en danger et il est normal que nous assistions la Border Force en apportant des capacités en spécialistes pour mettre fin à cette attitude criminelle", a expliqué le ministre de la Défense Ben Wallace, cité dans le communiqué.Pour mettre la pression sur la France, le secrétaire d'Etat à l'Immigration Chris Philp s'est rendu mardi à Paris demander des efforts supplémentaires. Samedi, les autorités maritimes françaises ont secouru 31 migrants, dont trois enfants et un nourrisson qui tentaient de traverser la Manche. Cette semaine, le Premier ministre britannique Boris Johnson a dénoncé comme "stupide, dangereux et criminel" de vouloir traverser illégalement la Manche vers le Royaume-Uni. Il a précisé vouloir également changer la législation britannique qui rend selon lui actuellement "très, très difficile" d'expulser les migrants arrivés illégalement.Selon la presse britannique, sa ministre de l'Intérieur Priti Patel a déclaré à des députés que les migrants venaient en Grande-Bretagne parce qu'ils pensent que la France est "un pays raciste" où ils risquent d'être "torturés".Les sources gouvernementales interrogées par la presse ont souligné que la ministre ne partageait pas cette opinion mais voulait expliquer les facteurs mis en avant par les migrants.