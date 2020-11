Traversées de la Manche : cinq migrants, dont trois en hypothermie, secourus au large de Sangatte

[#Sauvetage] 05 migrants grâce au bâtiment de soutien et d’assistance métropolitain (BSAM) Garonne de la @MarineNationale, sous la coordination du #CROSS Gris-Nez ➡️ https://t.co/vedJIhD19X pic.twitter.com/iwbWeXsAvU — Préfecture maritime Manche et mer du Nord (@premarmanche) November 7, 2020

Multiplication des traversées

Les jours passent et les mêmes scènes se répètent dans la Manche, au large des côtes française. Ce samedi 7 novembre, il est un peu plus de 9h30 lorsque le SAMU du Pas-de-Calais contacte en urgence le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez : un appel de détresse vient d'être envoyé par une embarcation de fortune au large de Sangatte.À son bord, cinq migrants engagés dans la traversée périlleuse de la Manche pour rejoindre les côtes Anglaises. Rapidement pris en charge par le CROSS puis les pompiers sur le quai du port de Calais, trois d'entre eux sont en hypothermie. Ils sont sains et saufs.Un peu plus tôt cette semaine, deux opérations de sauvetage ont été menées au large des côtes françaises pour porter secours à des migrants en difficulté. Ce jeudi 5 novembre, 17 migrants ont ainsi été secourus dans la Manche . Mardi 27 octobre dernier, une embarcation avec à son bord 22 migrants avait chaviré. Bilan : 7 d'entre eux ont perdu la vie, dont 5 migrants iraniens appartenant à la même famille.Depuis le début de l'année 2020, près de 8000 migrants ont tenté de traverser la Manche pour rejoindre les côtes anglaises. 10 d'entre eux sont décédés.