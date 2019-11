Traversées de la Manche : un migrant seul repêché en mer à 20 kilomètres au large de Calais

C'est le ferry "Pride of Canterbury" de la compagnie P&O qui a repéré le nageur, ce lundi matin vers 10h40, à 11 nautiques (20 km) au nord de Calais, a-t-on appris de la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du nord.



Immédiatement, le Cross Gris-Nez a fait décoller l'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale, mais le personnel du bord du ferry a immédiatement entrepris une opération de sauvetage.

Combinaison de surf

Une bouée a été lancée au naufragé et une annexe du bâtiment a été lancée à l'eau pour aller le chercher. Il a ensuite été hélitreuillé par le Dauphin et transporté au centre hospitalier de Calais.



Âgé d'une trentaine d'années et vêtu d'une combinaison de surf, l'homme était en état d'hypothermie sévère. Aucune embarcation n'a été trouvée dans le secteur, laissant à penser que l'homme était déterminé à rejoindre l'Angleterre à la nage.