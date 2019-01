Traversées de la Manche par des migrants : trois passeurs condamnés à 2 à 3 ans de prison ferme

"Bande organisée"

De 2 à 3 ans de prison ferme

lundi à des peines de prison ferme par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer pour avoirà bord d'embarcations de fortune.Dans la nuit du, alertées par un appel de détresse, les autorités avaient secouru dans la Mancheà bord d'un bateau pneumatique, sans moteur et à la dérive.Les migrants avaient expliqué avoir été p. Au bout d'une demi-heure, les personnes présentes dans le premier bateau ont "coupé la corde", les abandonnant en pleine mer avec quatre rames et sept gilets de sauvetage.Grâce notamment à des écoutes téléphoniques, l'enquête a permis d'identifier., Afghans de 30 et 26 ans, et., Britannique né à Kaboul en 1987.Malgré leurs versions divergentes, le parquet a retenu la circonstance aggravante de ""."Ce sont des faits particulièrement graves car la traversée par la mer est extrêmement dangereuse. Aprèset, on assiste à une explosion des tentatives en 2018, avec", a rappelé la procureure Camille Gourlin.Le tribunal a finalement prononcé une peine de., considéré comme la tête du réseau.etTous trois sont égalementDepuis le début de l'année 2019, la tendance se confirme avec déjà. Sept d'entre elles ont réussi.