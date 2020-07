Traversées de la Manche : pour la sixième fois en trois jours, des migrants ont été sauvés au large

[#Opération] Sauvetage de 2 embarcations de migrants par les @Sauveteursenmer de Calais et de Gravelines sous la coordination du #CROSS Gris-Nez ➡️ https://t.co/QpAHWY5XaE pic.twitter.com/iTpwqIIQDO — Préfecture maritime Manche et mer du Nord (@premarmanche) July 24, 2020

Sixième intervention en 72 heures

Deux migrants ont été sauvés au large de Gravelines ce vendredi 24 juillet. C'est la sixième intervention du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez en trois jours.Le CROSS a été alerté à 6 h 24 de la présence d'un paddle ayant deux migrants à son bord en difficulté au large de Gravelines. Les deux personnes ont été prises en charge puis ramenées saines et sauves au port de Gravelines où les pompiers et la police aux frontières du Nord les attendaient.C'est la sixième intervention en 72 heures pour le CROSS Gris-Nez. Il a été sollicité deux fois ce jeudi pour des interventions au large de Sangatte et de Dunkerque pour venir en aide au total à cinq personnes.Mercredi, trois personnes ont été secourues au large de Calais . Mardi, le Cross est intervenu pour deux embarcations en difficulté au large du Cap Gris-Nez et de Calais , venant ainsi en aide à onze personnes.En tout, 22 personnes ont donc été récupérées lors de leur traversée de la Manche ces 72 dernières heures.Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord met en garde les migrants qui envisagent de traverser la Manche. C'est "l'une des zones les plus fréquentées au monde et où les conditions météorologiques sont souvent difficiles et donc dangereuses pour la vie humaine."