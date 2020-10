Traversées de la Manche : treize migrants secourus dans deux embarcations distinctes

[#Sauvetage] de 13 migrants dans le détroit du Pas-de-Calais grâce aux vedettes côtières de surveillance maritime (VCSM) Escaut et Scarpe de la @Gendarmerie maritime, sous coordination du #CROSS Gris-Nez.➡️ https://t.co/hpXz0AMqg3 pic.twitter.com/9LXzZDplx4 — Préfecture maritime Manche et mer du Nord (@premarmanche) October 19, 2020

Trente personnes secourues dimanche

Treize migrants, à bord de deux embarcations traversant la Manche, ont été secourus lundi 19 octobre alors qu'ils se trouvaient en difficulté dans le détroit du Pas-de-Calais, rapporte la préfecture maritime Manche Mer du Nord dans un communiqué.Une première embarcation a été repéré par le ferry Spirit of France, qui a signalé sa position dans le chenal de Calais. Sept personnes sont alors prises en charge par la vedette côtière de surveillance Escaut, de la gendarmerie maritime.Un peu plus tard, c'est un voilier qui alerte le Centre régoinal opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez de la présence d'une embarcation en difficulté. L'Escaut est une fois de plus dépêchée sur place, ainsi que la vedette Scarpe : chacune prend trois personnes en charge et tous les six sont amenés à Boulogne-sur-Mer où ils sont pris en charge par le SDIS ainsi que par la Police aux Frontières (PAF) du Pas-de-Calais vers 16H30.Par ailleurs, dimanche soir, trente personnes avaient également été secourues, dans deux bateaux distincts. Vers minuit, deux policiers ont également plongé dans l'eau, sur la plage des salines à Sangatte, pour secourir deux migrants qui étaient tombés à l'eau depuis une embarcation, a indiqué la préfecture du Pas-de-Calais lundi.