Treize lycées du Nord et du Pas-de-Calais touchés ce mardi par de nouveaux blocages

Un groupe marginal de casseurs à Lille

Devant le lycée Montebello à #Lille, les pompiers doivent quitter les lieux, après avoir été caillassés par des jeunes, dont certains ne sont pas du lycée. pic.twitter.com/fntRWrvP1u — Arnaud Dufresne (@VdnAdufresne) 4 décembre 2018

Treize lycées concernés dans la région

Lycée Auguste Angellier (Dunkerque)

Lycée Jean-Bart (Dunkerque)

Lycée Europe (Dunkerque)

Lycée Fernand-Léger (Coudekerque-Branche)

Lycée du Pays de Condé (Condé-sur-Escaut

Lycée Alfred Kastler (Denain)

Lycée Jules Mousseron (Denain)

Lycée Paul Duez (Cambrai)

Lycée Montebello (Lille)

Lycée Sonia Delaunay (Lomme)

Lycée Jean Perrin (Lambersart)

Lycée Robespierre (Lens)

Lycée Joliot-Curie (Oignies)

Réforme du bac, Parcoursup, SNU...

Le blocage a repris ce mardi matin dans plusieurs lycées du Nord et du Pas-de-Calais, notamment au lycée Montebello de Lille où de nombreux élèves s'étaient déjà mobilisés lundi et vendredi contre Parcoursup.Cette fois, les lycéens sontIls ont laissé passé plusieurs élèves.Sur place,ont provoqué plusieurs incidents à proximité du lieu du blocage. Plusieurs poubelles ont été incendiées, des pétards jetés dans le feu etSelon le rectorat de l'académie de Lille,ont concernés ce matin par des blocages ou par des tentatives de blocage dans le Nord et le pas-de-Calais.Des lycées de tout le pays – notamment à Méru, dans l'Oise – se mobilisent depuis plusieurs jours, galvanisés par le mouvement des Gilets jaunes. Les mots d'ordre des syndicats lycéens (UNL, SGL, Fidl...) évoquen, ainsi que la plateforme d'accès aux études supérieuresaccusée d'avoir introduit une forme de sélection à l'entrée de l'université.Autre désaccord : la création du) qui sera testé sur des jeunes volontaires dès le mois de juin, avant sa mise en oeuvre à tous les jeunes d'une génération d'ici à 2026.Mais jusqu'à présent, les appels à se mobiliser, l'an dernier contre Parcoursup ou cette année contre les réformes du lycée et le SNU,