“Tremplin pour jeunes cheffes d'orchestre” : les Hauts-de-France à l'honneur

Beaucoup de Picardie...

Les 6 candidates/lauréates du Tremplin pour jeunes cheffes d'orchestre.

Camille Pépin, compositrice

...et Lille à la baguette

Extrait d'une performance de Lucie Leguay

"Entre 1% et 3%" seulement des chefs d'orchestre sont des femmes, selon la Philharmonie de Paris, qui organisait vendredi 23 novembre le premier "Tremplin pour jeunes cheffes d'orchestres".Une occasion pour de jeunes femmes qui s'engagent dans la profession de faire leurs preuves devant un parterre de responsables et directeurs d'orchestres français, afin de les aider à trouver des débouchés.Parmi 40 candidates du monde entier, 6 avaient été sélectionnées (dont 2 Françaises) pour se produire, entre 15h et 18h, aux côtés des musiciens de l'Orchestre de Picardie. Dans le public : 350 personnes. Des professionnels donc, mais aussi de simples spectateurs, l'objectif de l'événement étant aussi de changer l'image stéréotypée que le grand public peut avoir du chef d'orchestre.Les participantes devaient toutes jouer les deux mêmes morceaux, parmi lesquels "Vajrayāna", l'oeuvre d'une jeune compositrice picarde : Camille Pépin. Originaire de la vallée de la Somme, formée au conservatoire d'Amiens, elle est actuellement résidente pour un an à l'Orchestre de Picardie."Je suis très émue, confie Camille Pépin, parce que j'ai sensiblement le même âge que les candidates, et la pièce qu'elles ont joué a été créée ici lors d'un concours que j'ai gagné. Je sais donc à quel point c'est important d'avoir ce genre de tremplin dans la vie."Camille Pépin faisait aussi partie du comité artistique de ce tremplin, composé de grands pontes de la profession, dont le directeur général de l'Orchestre de Lille. Après une heure de délibérations, c'est d'ailleurs une jeune Lilloise qui a été distinguée : Lucie Leguay. Vous pouvez découvrir et suivre son travail sur sa chaîne Youtube "Depuis toute jeune je veux faire ça, raconte-t-elle. Je suis pianiste à la base. J'avais besoin de partager la musique avec un plus grand nombre, j'ai eu un professeur à Lille qui m'a ouvert les portes de la direction... et je suis devenue amoureuse de la direction." Et être chefFE d'orchestre, c'est particulier ? "Pour moi, il n'y a pas de sexe. C'est pas un homme, c'est pas une femme. Je viens avec le bagage musical que j'ai, mes idées. Le sexe n'a pas d'importance."