Huit groupes du Nord et du Pas-de-Calais vont s'affronter le 30 mars au café "Le Pharos" d'Arras pour obtenir, comme chaque année, une place sur la programmation du Main Square, et plus précisément sur la "Green Room", la scène secondaire du festival arrageois.Rock, punk, electro ou hip-hop, les genres divergent. Voici la liste des huits groupes :