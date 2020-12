TRIBUNE NORD: au programme ce soir, le grand chelem des clubs nordistes

Les quatre clubs nordistes de Ligue 1 (Lens et Lille) et de ligue 2 (Valenciennes et Dunkerque) se sont imposés ce week-end. C'est donc le grand chelem rarement réussi ces dernières saisons, qui focalisera une grande partie de l'émission.

Christophe Galtier a le sourire après les deux victoires du LOSC cette semaine. • © Jean-Marc Devred / FTV



La série a commencé samedi après-midi avec la victoire du RC Lens à Rennes en ligue 1 (0-2); avant de se poursuivre le soir par les succès en ligue 2 du Valenciennes FC à Chambly (1-2) et de Dunkerque au stade Tribut contre Châteauroux (2-0).

Cerise sur le gâteau: la victoire princière du LOSC contre Monaco (2-1) dimanche à l'heure du déjeûner dominical...

Score parfait pour le football régional même si la décision administrative de la DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion) prise contre l'USL Dunkerque obscurcit un peu cet horizon euphorique. Lens et Lille dans le top 5 des villes de foot Nos spécialistes (Benoît Dequevauviller, Yann Duploye, Cédric Vangoethen et Giordano Mellili) débattront sur l'actualité du football nordiste.

Il sera aussi question de l'enquête de France Football sur le classement des villes de football en France. Sans surprise, Lens et Lille figurent dans le top 5 dominé par l'AS Saint-Etienne. A lire demain dans France Football. Sainté, ville la plus foot de France ! https://t.co/VMpE0uIR4A — France Football (@francefootball) December 7, 2020

Rendez-vous à 19h dans l'émission 100% foot de France Bleu Nord animée par Sylvain Charlet (France Bleu Nord) et Jean-Marc Devred (France3 Nord-Pas-de-Calais).

Jean-Marc Devred