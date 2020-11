Tribune Nord: au programme ce soir, le LOSC et le RC Lens qui surfent sur une vague victorieuse

Suivez ce soir sur la page facebook de France3/Nord-Pas-de-Calais l'émission 100% foot "Tribune Nord", diffusée sur France Bleu Nord à partir de 19h. Au programme ce soir: la victoire impressionnante du LOSC contre Lorient et le succès de Lens à Dijon qui relance les Sang et Or.

Après la dernière coupure internationale de l'année, les championnats de ligue 1 et ligue 2 reprenaient ce week-end. Plutôt bien pour les clubs nordistes. Victoire (Dunkerque) et match nul (Valenciennes) pour nos sociétaires de 2è division. Double victoire pour Lens et Lille ce dimanche.De quoi débattre ce soir autour de Sylvain Charlet (France Bleu Nord) et Jean-Marc Devred (France3 Hauts-de-France). Benoît Dequevauviller (France Bleu Nord et Médiacités), Yann Duploye (la Voix du Nord), Cédric Vangoethen (agent de joueurs) et Giuliano Mellili (entraîneur de club amateur) s'exprimeront ainsi sur l'actualité du football régional.Il sera notamment longuement question de la grande semaine du LOSC, qui a commencé par une brillante victoire contre Lorient (4-0) et qui se poursuivra jeudi face au Milan AC en Ligue Europa. La veille, le RC Lens aura joué son match reporté (cause covid) contre Nantes.Rendez-vous donc à 19h sur France Bleu Nord, mais aussi les pages Facebook de France3 Nord-Pas-de-Calais et France Bleu.