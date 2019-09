Tribune Nord. Ligue des Champions : le LOSC peut-il battre l'Ajax Amsterdam ?

François Stock (animateur des Dogues du Net, supporter du LOSC)

Philippe Châtelain (ancien journaliste à France 3 Nord Pas-de-Calais)

Tony Gianquinto (ancien joueur et directeur sportif du LOSC)

Cédric Van Gothen (agent de joueurs)

Tribune Nord

Lundi 16 septembre à 19h sur la page Facebook France 3 NPdC

L'actu foot, c'est le LOSC qui débute son parcours en Ligue des Champions demain à Amsterdam contre l’Ajax après avoir fait le plein de confiance en s’imposant vendredi soir contre Angers (2-1) . Pour la 6fois, le club lillois participe à cette compétition européenne de haut-niveau qui rassemble les meilleurs joueurs du monde.Après la trêve internationale, c'est la reprise pour le RC Lens qui n'a plus joué depuis le 2 septembre dernier. C'est enfin le beau parcours des Valenciennois , toujours 3au classement général de la Ligue 2. Le VAFC n’a plus perdu de match depuis celui du 26 juillet dernier contre Chambly.Tribune Nord sera en direct depuis Amsterdam avec Bastien Ducrocq, l’envoyé spécial de France Bleu Nord à Amsterdam. Autre direct prévu avec Benoît Dequevauvillers au stade Bollaert-Delelis pour commenter le match de Ligue 2 entre Lens et Châteauroux.Et autour de la table pour débattre avec Christian Palka et Jean-Marc Devred :