Christian Palka (journaliste à France Bleu Nord)

(journaliste à France Bleu Nord) Maxime Lictevout (journaliste à France 3)

(journaliste à France 3) Jean-Marc Devred (journaliste à France 3)

(journaliste à France 3) Benoît Dequeuvauviller (journaliste à Médiacités et France Bleu Nord)

(journaliste à Médiacités et France Bleu Nord) Philippe Chatelain (journaliste)

(journaliste) François Launay (journaliste à 20 Minutes)

Cette semaine, Tribune Nord revient sur la spectaculaire victoire du LOSC à domicile contre le PSG (5-1) dimanche soir, au Stade Pierre-Mauroy, et sur la voie royale que les Dogues s'ouvrent vers la Ligue des Champions.Au programme, également, le derby RC Lens - VAFC qui s'est achevé sur un score vierge et voit les Sang et Or s'éloigner un peu plus de la montée en Ligue 1.Pour en parler, autour de la table :