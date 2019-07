Trois jeunes femmes portent plainte pour viol au festival de Dour

Message de prudence

"Il y a effectivement trois plaintes pour viol", a indiqué le parquet de Mons à nos confrères de Sudpresse . "Les faits ne sont pas encore établis. L’enquête est en cours. L’identité du ou des auteurs n’est donc pas encore connue. Aucun élément démontre que les faits sont liés. Le dernier viol aurait été commis sur une jeune fille de 19 ans."Le célèbre festival musical de Dour se déroule actuellement dans la commune frontalière du même nom, située à proximité de Valenciennes et de Maubeuge. Selon La Dernière Heure , les trois festivalières ont été prises en charge par une cellule d’accompagnement et de soutien psycho-social, mise en place cette année, au sein du festival, dans le cadre d'une campagne anti-harcèlement. Elle est gérée par la Croix-Rouge.La police belge recommande aux festivaliers et aux festivalières de ne rester qu'avec des personnes de leur entourage, de ne pas suivre d'inconnus dans les tentes et de se montrer prudents avec les consommations offertes.Le festival de Dour a débuté mercredi et se poursuit jusqu'à dimanche avec la programmation d'artistes comme Orelsan, Damso, Roméo Elvis, Vald, Cypress Hill, Disclosure ou encore Rae Sremmurd.