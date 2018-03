Trois questions sur la collecte d'été des Restos du Coeur qui vient d'être lancée

Où se tiennent les actions ?

Les Restos du Coeur Le week-end des Restos ! Et si les 09 & 10 mars, vous faisiez un truc qui compte vraiment ? La Collecte Nationale et les Enfoirés, le temps d'un week-end, permettront à chacun, à sa façon, de...

Que faut-il donner en priorité ?

Comment participer en tant que bénévole ?

7,5 millions de repas en 2017

L'hiver se termine, mais les Restos du cœur ont plus que jamais besoin de remplir les stocks : des milliers de bénévoles organisent la collecte nationale à partir dedans de nombreux commerces.Impossible de cartographier avec précision lesqui vont abriter des bénévoles l'espace d'un week-end, mais l'antenne Nord des Restos du Cœur , la plus grosse de France, va investir tous les hypermarchés de son rayon d'action."Certains supermarchés ou hypermarchés mettent des affiches ou organisent des promotions sur certains produits destinés aux collectes" souligne Jean-Marc Alsberghe, président de l'antenne Nord.Les Restaus du Ccœur organisent en priorité des collectes chez ses partenaires comme. Dans certaines de ces enseignes où aucun bénévole n'a pu se déplacer, un chariot placé par le magasin servira à la collecte.Comme chaque année, les produits à donner en priorité sont "les produits qui se conservent" note Jean-Marc Alsberghe.Des(huile, sucre, farine...) mais aussi ", dont nous sommes toujours en manque" ainsi que duL'année dernière, la générosité des donateurs a permis de collecter, ce qui représenteSi vous avez oublié de vous inscrire,"Il est encore temps de rejoindre la mobilisation" assure Jean-Marc Alsberghe. Car auxde l'association s'ajoutent, l'espace d'une collecte, ce qu'il appelle des "bénévoles d'un jour".Pour s'inscrire, il suffit de joindre le, le numéro de l'antenne Nord. Les personnes intéressées seront redirigées vers une grande surface en fonctin de leur mobilité et des besoins de l'association.Ce soir, TF1 et RTL diffuseront vers 21 heures le concert "Enfoirés 2018 : Musique !". Un concert dont le double CD et le DVD, mis en vente le lendemain permettront chacun d'offrir l'équivalent de 17 repas aux Restos du cœur.