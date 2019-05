Trophées UNFP : le LOSC omniprésent dans le palmarès

🏆 #TrophéesUNFP

Le but de Loïc Rémy, plus beau but de la saison

Meilleur gardien, meilleur entraîneur, plus beau but... Le LOSC a raflé de nombreux prix aux trophées UNFP 2019, l'équivalent des Césars du foot.Christophe Galtier, qui a mené le LOSC à la 2e place du Championnat de France à la surprise générale, a été sacré meilleur entraîneur de la saison 2018-2019. "Ce trophée n'est pas pour moi, je le partage avec mon président, mon directeur sportif, mon staff et mes joueurs... a-t-il réagi. Si on pouvait en avoir une quarantaine, ce serait bien. Je vais évaluer le coût de la réplique !" (...) J'ai vécu des moments très forts à Saint-Etienne, avec des trophées, la Coupe d'Europe... mais, automatiquement, c'est la plus belle saison de ma carrière parce que personne ne nous attendait là. On partait de tellement loin et être second, sur tout un beau championnat... En puis on est un beau second. On est à plus de deux points de moyenne par match pour le moment. Si on a le bonheur de l'emporter à Rennes, on battra le record de points pour un deuxième."Le trophée du plus beau but de la saison a été attribué à Loïc Rémy pour sa reprise de volée face à Bordeaux."Ce n'était pas travaillé du tout, a expliqué Loïc Rémy. Je regarde Jonathan Ikoné en lui faisant signe. C'était une fraction de secondes... Il me glisse un super ballon, qui est très très dur à mettre aussi. (...) C'est toujours une satisfaction de marquer mais, mon rôle, c'est d'aider le Losc au maximum. Le début de saison était compliqué, j'ai eu des pépins physiques, l'équipe s'est mise en place. J'ai ce tempérament, je ne lâche jamais. Ça fait partie de ma nature."Le club lillois a également décroché un autre prix individuel avec Mike Maignan, sacré meilleur gardien du championnat.Son coéquipier Nicolas Pépé, deuxième meilleur buteur du championnat avec 22 buts et nommé pour le titre de meilleur joueur, fait partie de l'équipe-type de Ligue 1.: Mike Maignan (Lille) - Kenny Lala (Strasbourg), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Paris SG), Ferland Mendy (Lyon) - Marco Verratti (Paris SG), Tanguy Ndombélé (Lyon), Angel Di Maria (Paris SG) - Kylian Mbappé (Paris SG), Nicolas Pépé (Lille), Neymar (Paris SG).En Ligue 2, le défenseur du RC Lens Fabien Centonze fait partie de l'équipe-type de la saison.