Les Tuche 3 : la bande-annonce (avec la Voix du Nord dedans) dévoilée !

Bande-annonce Les Tuche 3

Un "Maratuche" à Liévin

À vos marques, Prêts, Tuchez !



Retrouvez la saga LES TUCHE au cinéma et découvrez en avant-première @LesTuche3 lors du Maratuche organisé au Pathé Liévin !

Rendez-vous samedi 13 janvier à partir de 16h. pic.twitter.com/LUyhqUPax8 — Pathé Films (@PatheFilms) 7 janvier 2018

Jeff Tuche, président ! Après un teaser alléchant en décembre, le film Les Tuche 3 vient ce mercredi de dévoiler sa bande-annonce.Le scénario ? Furieux que le TGV passe sans s'arrêter dans son village, le père de famille toujours interprété par le Dunkerquoisse présente à l'élection présidentielle... et gagne.Une bande-annonce dans laquelle on peut voir Jeff Tuche lire La Voix du Nord ! Le quotidien du Nord et du Pas-de-Calais, y fait sa une sur "un inconnu à 7%". Ce qui fait dire à son fils Wilfried (Pierre Lottin) "C'est énorme p'pa ça veut dire que sur 7 Français, y en a 100 qui votent pour toi !"Ce n'est pas le seul clin d'œil que fait le film d'Olivier Baroux à la région : rappelons que les frites sont le plat préféré des Tuche. Des frites servies avec de la sauce samouraï (typiquement belge) que Jeff Tuche semble pouvoir imposer aux cuisines de l'Élysée.Le célèbre présentateur picardfait lui aussi une apparition remarquée, dans un journal télévisé fictif où il présente la dernière mesure du président Tuche sur les jours fériés.La tournée des avant-premières démarrera dimanche 14 à Paris. Un "" organisé à Liévin samedi permettra aux spectateurs les plus chanceux de gagner des places pour d'autres avant-premières.