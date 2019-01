Tuerie du Musée juif de Bruxelles : comment le procès Nemmouche ravive la douleur de la communauté juive

"Ca excède le mensonge"

"Lieu d'ouverture et de dialogue"

Souvenirs traumatisants,des avocats du tireur présumé... Le procès de la tuerie du Musée juif de Bruxelles réveille de douloureux souvenirs au sein de la petite communauté juive belge qui compte de 30 000 à 40 000 personnes.Sur le banc des accusés de la cour d'assises de Bruxelles : le jihadiste roubaisien Mehdi Nemmouche,le 24 mai 2014. "C'est un moment difficile parce qu'on revit cette période,, confie Pascale Falek-Alhadeff, directrice du musée. En même temps c'est essentiel de".Ouvert début janvier pour près de deux mois, le procès du quadruple assassinat rappelle aux membres de la communauté juives. Notamment cellequi avait fait un mort et une quinzaine de blessés en 1980. Et celleen 1982 qui avait fait quatre blessés dont deux graves. Des drames qui reviennent dans les mémoires en ce début d'année."L'attentat du Musée juif a sans doute. (...) Là on est vraiment dans, quatre victimes en plein jour", relève la directrice du musée.Et puis, il y a la stratégie des avocats de Mehdi Nemmouche , accusé d'avoir tué,, un couple de touristes israéliens, une bénévole française et un jeune employé belge du musée. Pour disculper le Roubaisien, ils ont avancéen désignant le couple d'Israéliens, Miriam et Emmanuel Riva."Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est", dit Dominique Goldberg, chroniqueuse sur Radio Judaica. Elle dénonce "un mauvais scénario" élaboré sur le dos des victimes : ", qui sont soupçonnables de tous les fantasmes antisémites".Jeudi,auront l'occasion de répliquer en témoignant pour la première fois devant la cour d'assises. Cette défense jugée "complotiste" par les parties civiles,, fustige pour sa part Regina Sluszny, 80 ans, qui a échappé enfant à la Shoah en étant recueillie pendant la Seconde guerre mondiale par une famille non juive."Ca excite tout le monde,(...) C'est tellement ridicule, mais il y a des gens qui vont le croire", ajoute celle qui se décrit comme une "survivante" et va raconter son histoire dans les écoles.Le 22 janvier, symboliquement, la commissaire européenne à la Justice Vera Jourova a présenté depuis le Musée juif. Et la première question du public a porté sur la défense de Nemmouche. "Les théories du complot sont une expression de l'antisémitisme", a simplement dit la commissaire.Devant le musée,, comme pour plusieurs institutions juives. Une piqûre de rappel régulière pour Regina Sluszny. "Je n'ai jamais eu de problèmes jusqu'à aujourd'hui. Je ne vis pas différemment. Mais", dit-elle."Depuis des années, d'ailleurs ce n'est pas le premier attentat qui a lieu en Belgique, souligne Philippe Markiewicz, président du Consistoire central israélite de Belgique. On sait que ça peut arriver à n'importe quel moment,".dans la communauté après l'attentat de 2014, "mais ça s'est stabilisé". "Il y a des gens qui partent, notamment des jeunes parce qu'ils ont parfois, comme tous les jeunes de toutes les communautés, des opportunités professionnelles en Extrême-Orient, au Canada, aux Etats-Unis.", explique-t-il.Au Musée juif, Mme Falek-Alhadeff poursuit le travail engagé depuis quatre ans avec "une série d'organisations, juives et non-juives, dont de nombreuses associations liées aux communautés belgo-marocaines, mais aussi des associations de terrains et publics fragilisés". Elle assure que"Ca nous renforce dans la volonté de, en hommage aux quatre victimes, souligne la directrice. Nous sommes plus que jamais".