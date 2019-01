Tuerie du musée juif de Bruxelles : la défense de Nemmouche accuse la vidéosurveillance d'être “truquée”

"On bidouille les images"

Le souhait d'un jury populaire

Les avocats de Mehdi Nemmouche, jugé aux assises pour, ont affirmé mardi quepour confondre leur client, un élément clé dans leur défense.Sur ces images en noir et blanc de qualité médiocre, issues d'une des caméras du musée, on aperçoit le tueur, casquette sur la tête, pénétrer dans l'entrée, des taches sombres au niveau des yeux, ce qui peut laisser penser qu'Son visage sort alors furtivement du champ de la caméra. Quand il réapparaît,, ce qui peut aussi laisser penser qu'il ne portait pas de lunettes.Mais pour la défense de Nemmouche, la vidéo a étéafin prouver que le jihadiste revenu depuis peu de Syrie était sur les lieux."L(...) et à la place on y a ajouté des yeux, un regard, la forme d'un nez", avaient affirmé les trois avocats peu après l'ouverture du procès.", a réaffirmé mardi l'un d'eux, MSébastien Courtoy. "On le voit tous.""Vous dites que les policiers font des faux", lui lance alors la présidente. ""Ma conscience ne m'accable absolument pas", lui répond MCourtoy. ". Nous attaquons un système, celui des policiers et du parquet fédéral", ajoute-t-il.Mehdi Nemmouche, délinquant multirécidiviste français radicalisé en prison,– un couple de touristes israéliens, un jeune employé belge et une bénévole française – avec un revolver et une kalachnikovIl avait été arrêtéavec les armes utilisées.Selon la défense, qui doit encore développer sa stratégie dans les prochains jours, cette tuerie n'était pas un attentat du groupe jihadiste Etat islamique (EI) mais "" (les services secrets israéliens), pour qui auraient travaillé les époux Riva, le couple de touristes assassinés.Les avocats relèvent que ces assassinats n'ont jamais été revendiqué par l'EI. C'est la première fois que la défense peut poser des questions aux enquêteurs, qui ont présenté pendant une dizaine de jours de nombreuses preuves matérielles (ADN, empreintes, vidéos de revendication...) contre Mehdi Nemmouche