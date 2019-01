Tuerie du musée juif de Bruxelles : Nemmouche accepte un prélèvement de voix

"Oui, j'accepte", a déclaré le jihadiste roubaisien accusé de ce quadruple assassinat. "A condition qu'on ne m'impose pas un texte particulier." Refusant les questions depuis l'ouverture de son procès, le 10 janvier, l'accusé a pris la parole pour assurer qu'il ne s'était pas opposé au principe d'un tel enregistrement, contrairement à ce qu'affirme l'accusation.



"J'ai refusé parce que le texte qu'on voulait me faire lire était quasi similaire" à celui entendu dans les vidéos de revendications de la tuerie, où le visage du locuteur n'apparaît pas, a expliqué M. Nemmouche, passablement énervé, en pointant du doigt l'expert chargé de comparer les voix.



Selon cet expert français, qui se base sur les enregistrements de l'accusé en garde à vue, il existe une "identité" de voix entre celle de Mehdi Nemmouche et celle qu'on entend dans les six vidéos retrouvées dans un ordinateur saisi en sa possession lors de son arrestation. "Voici la tenue vestimentaire ainsi que les armes que j'ai utilisées lors de l'attaque du musée juif", explique cette voix, d'un ton grave et sentencieux, dans l'une de ces vidéos.

Accent français

"Ce n'est que le début d'une longue série d'attaques sur la ville de Bruxelles (...) Nous avons la ferme détermination de mettre cette ville à feu et à sang", lance-t-elle dans une autre vidéo en prononçant pleinement le "x" de Bruxelles "avec un accent français", selon les enquêteurs.



La juge d'instruction Berta Bernardo-Mendez a par ailleurs souligné que quatre journalistes français pris en otages en Syrie entre juin 2013 et avril 2014 avaient "pour certains de manière formelle et certaine" reconnu la voix des vidéos comme étant celle de Mehdi Nemmouche, qu'ils soupçonnent d'avoir été un de leurs geôliers. Une enquête distincte a été ouverte en France contre lui sur ce point.



Les objets filmés par la caméra dans les vidéos semblent également incriminer l'accusé, tous ayant été retrouvés en sa possession lors de son arrestation : revolver, kalachnikov, veste, lunettes, casquette...



Mehdi Nemmouche, 33 ans, est accusé d'avoir tué quatre personnes le 24 mai 2014 au musée juif de Bruxelles. Ce jihadiste passé par la Syrie, qui se dit innocent, avait été arrêté six jours plus tard à sa descente d'un bus à Marseille. Il est jugé avec un complice présumé, Nacer Bendrer, 30 ans, soupçonné de lui avoir fourni des armes.