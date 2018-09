Tuerie du musée juif de Bruxelles : le procès de Mehdi Nemmouche démarrera le 10 janvier

Le jihadiste français Mehdi Nemmouche, accusé d'avoir tué quatre personnes en 2014 au Musée juif de Bruxelles, comparaîtra le 10 janvier 2019 devant la cour d'assises de la capitale belge avec un complice présumé, Nacer Bendrer, a-t-on appris mardi auprès de la justice belge.



"Le procès débutera le 10 janvier", a affirmé Luc Hennart, président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, confirmant une information de la radio-télévision francophone RTBF.



"Assassinat terroriste"

Les deux accusés répondront dans le box du même chef d'"assassinat terroriste". Le procès devrait durer plusieurs semaines.



Selon l'accusation, Mehdi Nemmouche, délinquant multirécidiviste âgé aujourd'hui de 33 ans, est l'homme qui, le 24 mai 2014, avait ouvert le feu dans le hall d'entrée du Musée juif, tuant deux touristes israéliens, une bénévole française et un jeune employé belge.



A l'époque, il était revenu depuis peu de Syrie où il avait combattu dans les rangs jihadistes. Soupçonné d'y avoir été l'un des geôliers de quatre journalistes français, il a été inculpé en novembre 2017 dans l'enquête menée à Paris sur cette séquestration et un autre procès se profile pour lui.



Lors de l'instruction en Belgique sur la tuerie de mai 2014, il a reconnu avoir "joué un rôle", mais nié être le tireur.



L'enquête n'a pas permis d'identifier un homme figurant sur les images d'une caméra de surveillance marchant au côté de Nemmouche à proximité de la gare du Nord de Bruxelles, à la veille de son départ pour la France.



Incarcéré à Leuze-en-Hainaut

Né à Roubaix, le jihadiste est actuellement incarcéré à isolement à la prison de Leuze-en-Hainaut en Belgique.



Il avait été arrêté le 30 mai 2014 à la gare routière de Marseille, où s'est ensuite concentrée une partie de l'enquête.



Les enquêtes sur Nemmouche ont montré qu'il côtoyait dès 2013-2014 plusieurs des futurs protagonistes des attentats de 2015-2016 en France et Belgique revendiqués par le groupe Etat islamique.



En décembre 2014, son complice présumé, Nacer Bendrer, avait été arrêté près de Marseille en possession de diverses armes, dont un fusil d'assaut de type kalachnikov qui serait très similaire à celui utilisé au Musée juif.



Il est depuis lors considéré par l'accusation comme le principal complice de cette attaque.



Nacer Bendrer, âgé de 30 ans, a été condamné début septembre dans une autre affaire à Marseille à cinq ans de prison pour tentative d'extorsion.