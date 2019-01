Tuerie du musée juif de Bruxelles : quatre ans après, le Nordiste Mehdi Nemmouche devant ses juges

Principal accusé

82 secondes

Assassinats à caractère antisémite

Anciens avocats de Dieudonné

Radicalisation en prison

Mehdi Nemmouche, jihadiste français accusé des quatre assassinats commis en 2014 au Musée juif de Bruxelles,devant la cour d'assises de la capitale belge pour, trois jours avant l'ouverture de son procès placé sous étroite surveillance policière.L'audience, convoquée à 9 heures, vise à. Le procèsavec la lecture de l'acte d'accusation et pourrait durer jusqu'à fin février.L'attentat antisémite de Bruxelles avait ému la communauté internationale.Jugé avec un complice présumé, un autre Français qui doit aussi répondre d'" et encourt comme lui la prison à perpétuité, Mehdi Nemmouche, 33 ans, fait figure de principal accusé.Si les 12 jurés soutiennent la thèse de l'accusation, dix-huit mois avant le sanglant 13 novembre 2015 (130 morts à Paris).Pour sa part, Nemmouche, délinquant multirécidviste qui s'est radicalisé en prison, nie les faits. Il veut "voir son innocence reconnue", comme l'a dit un de ses avocats le 20 décembre lors d'une première audience préliminaire En face, sur les bancs des parties civiles, familles et associations juives estiment à l'inverse queSelon l'accusation, Nemmouche est l'homme qui, lea ouvert le feu dans le hall d'entrée du Musée juif,. Un quadruple assassinat exécuté en, comme s'il était l'oeuvre d'un tueur professionnel.A l'époque, leétait revenu depuis peu de Syrie où il avait combattu dans les rangs jihadistes. Soupçonné d'y avoir été l'un des geôliers de quatre journalistes français (appelés à témoigner aux assises de Bruxelles), il a été ià Paris et un autre procès se profile pour lui en France.Dans l'enquête française sur cette séquestration, Nemmouche a été dépeint en gardien "violent",, l'homme qui avait tué trois enfants et un père juifs en 2012 à Toulouse.Pour Yohan Benizri, président du Comité de coordination des organisations juives de Belgique (CCOJB), partie civile au procès,La crainte, a confié M. Benizri, est que ses avocats, Sébastien Courtoy et Henri Laquay, tentent de "minimiser" cet aspect antisémite, ou de "".L'hypothèse de la responsabilité d'agents israéliens a déjà été évoquée à demi-mot le 20 décembre par MCourtoy. Avec MLaquay, cet avocat controversé a, plusieurs fois condamné en France pour injure raciale, incitation à la haine et apologie du terrorisme.Six jours après la tuerie, Nemmouche avait été arrêté le 30 mai 2014, où s'est ensuite concentrée une partie de l'enquête.C'est là que son co-accuséa été arrêté en décembre 2014, soupçonné de l'avoir aidé à se fournir en armes.En 2009-2010, les deux délinquants avaient fait connaissance à la prison de Salon-de-Provence.faisant du "prosélytisme" auprès des autres détenus musulmans.Leur proximité est attestée dans l'enquête paren avril 2014, époque à laquelle Nemmouche est soupçonné d'être en pleins préparatifs. Durant ces quelques semaines avant la tuerie, ils se seraient vus plusieurs fois à Bruxelles et Marseille.Bendrer, 30 ans,. En France, dans un autre dossier, il a été condamné en septembredans le milieu marseillais du narcobanditisme.