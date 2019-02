Tuerie du musée juif de Bruxelles : le Roubaisien Nemmouche a-t-il été “missionné” par Abdelhamid Abaoud ?

Un appel de 24 minutes

Une "mission" confiée par Abaoud

Mehdi Nemmouche a été "missionné" par le, l'un des auteurs des attentats duà Paris, pour commettre la tuerie du musée juif de Bruxelles l'année précédente, a affirmé mercredi une avocate au procès du jihadiste français.Les investigations sur ce quadruple assassinat perpétré leont mis en évidence des contacts entre deux téléphones attribués à Nemmouche et Abaaoud en janvier 2014, quand le premier s'apprête à quitter la Syrie,(EI).Mais jamais les enquêteurs n'en sont pour autant arrivés à la conclusion tirée par MMichèle Hirsch, avocate du Comité de coordination des organisations juives de Belgique (CCOJB), partie civile au procès.Lors d'un coup de téléphone le, a affirmé MHirsch, "Mehdi Nemmouche est missionné par Abaaoud pour venir tuer au musée juif et on va lui donner les moyens de le faire (...) les vêtements, les Asics"."À la suite de l'entretien, il va aller, de Syrie, [se connecter] sur le site du musée juif" pour un premier repérage, a ajouté l'avocate.Elle s'appuie, dont les enquêteurs estiment qu'il a été utilisé depuis la Syrie par Nemmouche en janvier.Le 14 janvier, il tente de joindre sa grand-mère en France avec ce téléphone et deux jours plus tard, le 16, le même numéro(alors en Belgique peu avant son retour en Syrie).Ce long échange est, aux yeux de MHirsch, la preuve de la "mission" confiée par Abaaoud, présenté comme un des supérieurs de Nemmouche dans la hiérarchie de l'EI.Mais selon un procès-verbal versé au dossier de la tuerie, auquel l'AFP a eu accès,"a pu être utilisé par l'un des nombreux autres" membres de l'unité de combattants à laquelle le Français appartenait.Abdelhamid Abaaoud, soupçonné d'avoir combattu avec l'EI en Syrie dès 2013, au même moment que Mehdi Nemmouche, a été(130 morts), dont il aurait été un des organisateurs.Mehdi Nemmouche, 33 ans, encourt lui la réclusion à perpétuité au procès ouvert à Bruxelles le 10 janvier.